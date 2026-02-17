Возмездие за Брянск: русские суперракеты за минуты ввергли Киев во тьму

«Как я понимаю, целью был вообще не Брянск. Просто в Брянской области стоят наши мобильные группы. У ВСУ была задача их перегрузить, чтобы группа БПЛА, которая летела на Москву, прорвалась туда. Киев хотел повторить сценарий, как было с президентской резиденцией на Валдае. То есть, массовая атака идет на Брянск, а отдельно группа летит куда-то в глубину», — пояснил aif.ru Чадаев.