Возмездие за Брянск: русские суперракеты за минуты ввергли Киев во тьму

Вооруженные силы Украины с ночи 15 февраля и в течение суток запустили более 400 дронов на регионы РФ, включая Брянскую, Рязанскую, Тульскую и другие области. Брянская область пережила самую массовую атаку БПЛА за все время с начала СВО.
В то же время российские «Цирконы» наносили ответные удары по энергетике врага. Гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию «Киевская», расположенную в Наливайковке в 50 км от украинской столицы и отвечающую за прием энергии с АЭС на западе Украины.
Дроны летели из Чернигова.
По мнению эксперта по дронам Алексея Чадаева, большинство беспилотников на российские регионы запустили из Черниговской области. Он считает, что враг пытался таким образом загрузить российскую ПВО.
«Как я понимаю, целью был вообще не Брянск. Просто в Брянской области стоят наши мобильные группы. У ВСУ была задача их перегрузить, чтобы группа БПЛА, которая летела на Москву, прорвалась туда. Киев хотел повторить сценарий, как было с президентской резиденцией на Валдае. То есть, массовая атака идет на Брянск, а отдельно группа летит куда-то в глубину», — пояснил aif.ru Чадаев.
Эксперт добавил, что сбитые над Тулой и Рязанью БПЛА также могли направляться в сторону столицы.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито 19 БПЛА за минувшие сутки.
«Цирконы» долетают за минуты.
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» изначально применяли как противокорабельные ракеты.
«Их запускают либо с нашего фрегата, либо с подводных лодок “Ясень”», — сказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, добавив, что сейчас ракеты применяют в том числе для ударов по подстанциям.
Ракеты «Циркон» способны долететь до Киева за несколько минут, уточнил эксперт.
«Скорость “Циркона” — более 10 Махов (около 2,5−3 км/с — ред.). Эти ракеты практически ни одна система ПВО в мире не может перехватить. Это главное преимущество данного типа ракет», — добавил Кнутов.
Украина почти полностью погружена во тьму.
Кнутов обратил внимание, что практически все ТЭЦ и ТЭС на Украине выведены из строя. ВС РФ наносят удары по подстанциям до 750 кВт, энергия на которые идет с атомных электростанций и обеспечивает другие регионы Украины.
«На сегодняшний день практически все ТЭС и ТЭЦ выведены из строя. Где-то повреждены цеха, где-то — генерирующие мощности, которые не подлежат восстановлению. Судя по заявлениям ряда украинских руководителей, обычные электростанции почти не имеют возможности вырабатывать электроэнергию, вырабатывают только АЭС», — сказал эксперт.
Вырабатываемая электроэнергия на Украине в большинстве своем идет на нужды военно-промышленного комплекса. «Применение ракет “Циркон” отвечает задачам фактического вывода из строя энергетических мощностей», — подчеркнул Кнутов.
Неуловимые «Цирконы».
ВСУ пытаются перехватывать «Цирконы» с помощью ракет системы Patriot, однако чаще всего это не дает никакого результа.
«Противник пытается перехватывать “Цирконы” с помощью ракет Patriot, но там могут тратиться десятки ракет. Перехваты всегда неудачны, как и в их работе по “Кинжалам” и “Искандерам”. Но на Украине считают, что Patriot может как-то с задачей по перехвату справиться», — пояснил Кнутов.
У Украины большие проблемы из-за нехватки ракет для ЗРК Patriot, добавил военный эксперт.
«На Мюнхенской конференции Германия пообещала пять ракет, остальные 30 предложила предоставить остальным. Учитывая, что в США в месяц производят 55 ракет, а Киев за один день может истратить 25, говорить о том, что эти ракеты появятся у Украины и смогут как-то прикрыть энергетические объекты, было бы слишком оптимистично», — резюмировал Кнутов.