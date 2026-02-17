Ричмонд
Красноярке вместо планшета продавец маркетплейса отправил игрушку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница города заказала на маркетплейсе Wildberries планшет стоимостью более 7 тысяч рублей в подарок ребенку. На момент покупки товар имел высокий рейтинг и положительные отзывы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница города заказала на маркетплейсе Wildberries планшет стоимостью более 7 тысяч рублей в подарок ребенку. На момент покупки товар имел высокий рейтинг и положительные отзывы.

При получении заказа в пункте выдачи женщина вскрыла упаковку под камерами видеонаблюдения и обнаружила внутри детскую игрушку с цыплятами. Оказалось, что за время доставки карточка товара изменилась, а рейтинг снизился до 1,2, прежние отзывы исчезли.

Покупательница сразу оформила возврат, однако получила отказ. Повторное обращение также не было удовлетворено, после чего она обратилась в Роспотребнадзор по краю.

В ведомстве пояснили, что при дистанционной продаже продавец обязан передать товар, соответствующий описанию. В случае несоответствия покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной суммы.

Предпринимателю Магамадову С. А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите прав потребителей. Если деньги не будут возвращены добровольно, женщина сможет взыскать их через суд, а также потребовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

