Красноярке вместо планшета продавец маркетплейса отправил игрушку

Предпринимателю Магамадову С. А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите прав потребителей. Если деньги не будут возвращены добровольно, женщина сможет взыскать их через суд, а также потребовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.