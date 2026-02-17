Ричмонд
Братск обошел Варшаву по количеству скачиваний приложения «Почты России»

А в Иркутске приложение установили 143 тысячи раз.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году жители Братска проявили большую активность, чем пользователи из европейских столиц. По количеству установок приложения «Почта России» город в Иркутской области обошел даже Варшаву и Вену.

Как сообщает Байкал24 со ссылкой на данные Минцифры Приангарья, в прошлом году приложение установили 143 тысячи раз, что обеспечило городу 17-е место по стране.

Однако настоящим сюрпризом стал Братск. Жители скачали приложение 8 900 раз. В Ангарске количество оказалось на уровне Вильнюса, а в Железногорске-Илимском активность пользователей была сопоставима с Лимбургом-на-Лане. Жители Слюдянки и Усть-Илимска открывали сервис чаще, чем пользователи в Вашингтоне.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре открыли мемориальную доску Герою России Павлу Белову. Это уже вторая мемориальная доска на здании школы.