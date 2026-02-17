Братск обошел Варшаву по количеству скачиваний приложения «Почты России»

Однако настоящим сюрпризом стал Братск. Жители скачали приложение 8 900 раз. В Ангарске количество оказалось на уровне Вильнюса, а в Железногорске-Илимском активность пользователей была сопоставима с Лимбургом-на-Лане. Жители Слюдянки и Усть-Илимска открывали сервис чаще, чем пользователи в Вашингтоне.