СК завершил расследование дела против генерала Булгакова после его возобновления

Дело против Дмитрия Булгакова об особо крупном мошенничестве завершено.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет после возобновления расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении замминистра обороны РФ и генерала армии Дмитрия Булгакова вновь его завершил. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Новое обвинение следствие Булгакову не предъявляло. 30 января следствие возобновило расследование, а 5 февраля были окончены следственные действия», — отметили правоохранители в комментарии ТАСС.

Напомним, Булгаков был арестован в июле 2024 года. Ему инкриминируется организация преступной схемы при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Ранее KP.RU сообщал, что суд наложил арест на имущество Дмитрия Булгакова, а также его ближайших родственников и других участников уголовного дела. Общая стоимость арестованных активов составляет более 180 миллионов рублей.