В Омской области простятся с врачом ЦРБ

В Исилькуле скоропостижно скончался врач-хирург Игизбаев Сапар Габдушевич.

Источник: Reuters

В Исилькуле 15 февраля скоропостижно скончался врач-хирург высшей категории Игизбаев Сапар Габдушевич. Об этом сообщила администрация БУЗОО «Исилькульская ЦРБ».

Он начал работать в ЦРБ после окончания Омского мединститута в 1977 году. С 2000 года работал заведующим хирургическим отделением районной больницы. За хорошую работу имел ряд поощрений и благодарностей, был занесен на Доску почета.

Коллеги и пациенты говорят о нём как о враче, ктоторый предан выбранному делу, был отзывчивым, чутким и неравнодушным.

Прощание с врачом состоится в Исилькуле 17 февраля.

Ранее мы писали, что в январе в Омске простились с Анатолием Юрченко — выдающимся врачом, чья судьба была связана с первой клинической медсанчастью, ныне известной как БСМП № 2.