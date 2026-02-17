В Омской области простятся с врачом ЦРБ

В Исилькуле 15 февраля скоропостижно скончался врач-хирург высшей категории Игизбаев Сапар Габдушевич. Об этом сообщила администрация БУЗОО «Исилькульская ЦРБ».
Он начал работать в ЦРБ после окончания Омского мединститута в 1977 году. С 2000 года работал заведующим хирургическим отделением районной больницы. За хорошую работу имел ряд поощрений и благодарностей, был занесен на Доску почета.
Коллеги и пациенты говорят о нём как о враче, ктоторый предан выбранному делу, был отзывчивым, чутким и неравнодушным.
Прощание с врачом состоится в Исилькуле 17 февраля.
