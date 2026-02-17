Ричмонд
«Моя мечта — посетить Акорду»: Шайдоров высказался о предстоящей встрече с Токаевым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров признался, что уже давно мечтал посетить Акорду и ждет предстоящей встречи с президентом страны, сообщает телеканал Jibek Joly.

Источник: Nur.kz

Михаил Шайдоров во время интервью признался, что смотрел много фильмов о резиденции президента Казахстана и мечтал ее посетить.

«Ну, во-первых, это тоже была моя мечта — посетить Акорду. Я не знаю, я очень давно смотрел какие-то документальные фильмы про Акорду, многое читал и всегда мечтал ее посетить. И наконец-то у меня это получится!» — заявил фигурист.

Напомним, казахстанский фигурист-одиночник Михаил Шайдоров стал победителем зимних Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии.

После победы на Олимпиаде Шайдоров был награжден орденом «Барыс» II степени. Также он получит внушительную денежную премию.