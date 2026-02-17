Жители Урала чаще других превышали скорость, показал опрос

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Водители Урала, согласно результатам опроса автомобильного портала «Дром», чаще других жителей регионов РФ за последнее время превышали скорость и проезжали на красный свет светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.
Опрос прошел с 2 по 9 февраля 2026 года среди пользователей сайта «Дром». Свыше 9 тысяч автолюбителей отвечали на вопрос «Какие правила нарушили за последнюю неделю?». Тройку популярных ответов возглавил пункт «превышение скорости». Далее по частоте нарушений идут «использование телефона за рулём» и «не пристегнутый ремень».
«Среди автолюбителей России водители Урала чаще других превышали скорость и проезжали на красный свет. А вот водители Дальнего Востока в основном использовали телефон за рулем, были не пристегнуты сами и перевозили детей без специального автокресла», — сообщили в пресс-службе.
В северо-западных регионах чаще других выезжали на встречную полосу, ездили по автобусной полосе и останавливались в неположенных местах. Водители в южных регионах РФ в основном нарушали правило «уступи дорогу», но были и те, кто признавался в нетрезвой езде.
При этом жители Санкт-Петербурга чаще жителей регионов РФ сообщали о проезде на красный свет, движении по автобусной полосе и превышении скорости, следует из результатов опроса.
Около 45% голосов набрал ответ «ездил, но ничего не нарушал».