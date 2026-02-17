Звезда галактики: сын рассказал о самой необычной актрисе СССР Солоденко

В возрасте 79 лет ушла из жизни актриса, чью экзотическую внешность и яркие эпизодические роли запомнили миллионы зрителей. Людмила Солоденко, известная по культовым фильмам «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…», скончалась 12 февраля 2026 года.
Печальную новость в эксклюзивном интервью aif.ru подтвердил сын актрисы, Андрей Лавров. Он сам является известным актером и знаком зрителям по многолетней роли в сериале «След», где появился в более чем трех тысячах эпизодов.
«Мама умерла 12 февраля от инсульта — четвертого. Последние три месяца она была прикована к постели», — поделился тяжелыми подробностями Андрей Лавров.
Сегодня, 16 февраля, состоялась церемония прощания и похороны. Проводить Людмилу Солоденко в последний путь пришли родные и близкие. Как сообщил сын, актрису похоронили на Кузьминском кладбище в Москве.
Он также отметил, что неоценимую помощь в организации траурных мероприятий оказал русский духовный театр «ГЛАС», в котором он служит.
Детдом, холод и встреча с ученицей Дункан.
Людмила Солоденко родилась 4 сентября 1946 года в Одессе. Ее судьба была непростой с самого начала. Отец, кубинский моряк Алехандро, вернулся на родину, оставив мать с девочкой на руках. Формально Людмила была записана на другого мужчину, но семейное счастье не сложилось.
Когда мать тяжело заболела туберкулезом, Люду отправили в детский дом, а затем в специализированное учреждение для детей иностранцев.
Годы, проведенные там, актриса вспоминала с болью. Голод, холод и насмешки из-за необычной внешности стали тяжелым испытанием. Дети спали в одежде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Переломным моментом стала встреча с преподавательницей танцев Вассой Степановной, ученицей самой Айседоры Дункан.
Педагог разглядела в девочке талант, забирала к себе на выходные и помогла перебраться в Москву.
Сцена под маской Лоны Лонг.
В столице яркую девушку заметил легендарный джазовый музыкант Эдди Рознер. Так на советской эстраде появилась певица Лона Лонг — загадочная иностранка в экзотических нарядах. Мало кто знал, что под сценическим образом скрывается Людмила Солоденко.
Публика валила на концерты, чтобы увидеть «живую иностранку», а сама артистка порой заучивала тексты песен фонетически, не всегда понимая их смысл.
Однако настоящую любовь зрителей ей принес кинематограф. Фильмография Людмилы Солоденко насчитывает более 50 картин. Крупных главных ролей было немного, но каждое появление в кадре становилось украшением фильма. Благодаря эффектной внешности ее приглашали на роли ярких героинь, часто иностранок.
Она снялась в музыкальной драме «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», фильмах «Биндюжник и король», «Радости и печали маленького лорда», «Хроники ночи». Миллионы зрителей запомнили ее по эпизодам в политическом детективе «ТАСС уполномочен заявить… “и в бессмертной комедии Георгия Данелии “Кин-дза-дза!”, где она мелькнула в кадре рядом с Евгением Леоновым и Станиславом Любшиным.
Любовь к американцу и тихий уход.
Личная жизнь актрисы была полна драматизма. В 1974 году она вышла замуж за врача Михаила Лаврова, родила сына Андрея. Но в середине 80-х в ее судьбе появился американский певец и актер Дин Рид — кумир советской молодежи.
Их знакомство произошло на съемках концерта в ГДР. Роман был ярким, но недолгим. Как позже признавалась актриса, Дин звал ее с собой в США, и она была готова бросить всё. Однако трагическая гибель певца в 1986 году поставила точку в этих отношениях.
В последние годы Людмила Солоденко вела уединенный образ жизни. В 2020 году она потеряла мужа. О своей непростой судьбе — детдоме, сцене и любви — она в последний раз рассказала зрителям в программе «Малахов» в 2024 году. Болезнь подкосила актрису три месяца назад, а 12 февраля ее сердце остановилось.