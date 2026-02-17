По итогам 2025 года на реализацию нацпроектов в Омске направлено 6,72 млрд рублей

В прошлом году на реализацию нацпроектов Омску было выделено 6,72 млрд рублей. В этом году — 4,5 млрд. Однако, как сообщила заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук, последняя цифра не окончательная и будет увеличиваться.
Об итогах реализации приоритетных национальных проектов шла речь на пресс-конференции в Доме журналистов. Елена Дячук напомнила, что в прошлом году Омск, как и вся страна, приступила к реализации нового цикла нацпроектов, рассчитанного на 2025−2030 годы. В прошедшем году Омск участвовал в реализации 4 нацпроектов, которые трансформировались из 6 проектов, реализуемых в 2024 году.
«Однако хочу подчеркнуть, что в новой версии нацпроектов все основные проекты из шести, ранее существовавших, были сохранены. Поэтому мы продолжаем работу по всем значимым для развития города направлениям», — отметила Елена Дячук.
В целом на реализацию нацпроектов в 2025 году город получил 6,72 млрд рублей. 3,94 млрд составили средства федерального бюджета, 1,16 млрд — областного, 1,62 млрд были выделены из бюджета города Омска.
На реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» в прошлом году было выделено 2,24 млрд рублей, по нацпроекту «Семья» — 155, 70 млн рублей. По этим направлениям в прошлом году проводился капремонт 15 школ, началось строительство детского сада по ул. Завертяева на 310 мест. У муниципалитета впервые появилась возможность провести ремонт и оснащение детского сада, пионером стал детсад № 87 по улице Рождественского.
В нацпроекте «Инфраструктура для жизни» впервые появилась программа, позволяющая привлечь федеральные средства на капитальный ремонт теплосетей. По программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Омске были отремонтированы 11 участков теплосетей. Было расселено 36 квартир, расположенных в трех аварийных домах: пос. Биофабрика, 3; пос. Волжский, 5 и ул. Гризодубовой, 33. Завершилась реконструкция бульвара Архитекторов.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на Левобережье начат первый этап реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина и масштабный проект по капитальному ремонту моста 60-летия ВЛКСМ. Срок завершения ремонта моста — октябрь 2026 года.
Продолжилась работа по повышению безопасности дорожного движения. Проведен ремонт пяти дорог: по улице Воровского, Ленина, 7-я Северная, Заозерная и Герцена. Установлены пять светофорных объектов и две камеры фотовидеофиксации. Частные перевозчики приобрели в лизинг 55 автобусов, которые будут работать на муниципальных маршрутах.
Также в рамках этого нацпроекта были благоустроены три общественных пространства: пешеходная аллея в границах улиц Энергетиков—Химиков, сквер имени Борцов Революции, а также первая очередь пляжа «Центральный-2». В целом объем средств по этому нацпроекту составил в 2025 году 3,95 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» компенсацию затрат на перевод печного отопления на газ получили 2 118 омичей, затраты составили 374,92 млн руб.
Как сообщила Елена Дячук, на данный момент на реализацию нацпроектов в 2026 году запланировано 4,5 млрд рублей. Однако эта цифра не окончательная.
«В феврале-марте у нас пройдут отборы на предоставление средств бюджета. И, конечно же, цифра в течение года будет меняться и увеличиваться», — уточнила Елена Дячук.
В числе ключевых объектов в 2026 году продолжится строительство детсада по улице Завертяева. Запланировано также проведение капремонта и оснащение трех детских садов: № 279,338 и 369, а также обновление материально-технической базы трех школ искусств — № 15,16 и 20.
Появится в городе и еще одна модельная библиотека — на базе учреждения по улице Дмитриева, 11\3, а в детской библиотеке им. А. С. Пушкина откроется детский культурно-просветительский центр.
По нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт 12 зданий общеобразовательных учреждений. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы 10 участков тепловых сетей. Продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья, завершится ремонт первого этапа реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина. Запланирован ремонт пяти дорог (ул. Красный путь, Пушкина, Лукашевича, дорога и развязка у Ленинградского моста) и установка новых комплексов фотовидеофиксации.
В планах — благоустройство четырех общественных территорий: вблизи КДЦ «Иртыш», площадь Бухгольца, 2-я очередь пляжа «Центральный-2», набережная Тухачевского.
В 2025 году Омская область отмечена на федеральном уровне в числе регионов с наилучшими результатами по ключевым показателям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».