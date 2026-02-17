По итогам 2025 года на реализацию нацпроектов в Омске направлено 6,72 млрд рублей

Об итогах реализации приоритетных национальных проектов шла речь на пресс-конференции в Доме журналистов. Елена Дячук напомнила, что в прошлом году Омск, как и вся страна, приступила к реализации нового цикла нацпроектов, рассчитанного на 2025−2030 годы. В прошедшем году Омск участвовал в реализации 4 нацпроектов, которые трансформировались из 6 проектов, реализуемых в 2024 году.