Россия удвоила экспорт легковых авто в Казахстан в 2025 году

По данным Автомобильного союза Казахстана, в январе 2026 года в Казахстане продали 14 102 новых автомобиля, из которых 13 298 — легковых, и это на 25,2% больше, чем в январе 2025 года. Главным достижением января в союзе назвали то, что 87,4% проданных автомобилей — казахстанского производства.