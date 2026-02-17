Россия удвоила экспорт легковых авто в Казахстан в 2025 году

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Россия по итогам прошлого года вдвое увеличила поставки легковых автомобилей в Казахстан — экспорт достиг 62,8 млн долларов, передает РИА Новости со ссылкой на статистику таможенного ведомства республики.
Вместе с тем в агентстве отметили, что результат, несмотря на положительную динамику, далек от рекордов.
«Для сравнения, поставки в 2022 году были заметно выше, достигая 129,2 миллиона долларов», — отмечается в сообщении.
При этом крупнейшими продавцами легковых авто в Казахстан по итогам прошлого года стали Китай (50% всего соответствующего импорта) и Япония (28%). На Россию пришлось 2% поставок.
По данным Автомобильного союза Казахстана, в январе 2026 года в Казахстане продали 14 102 новых автомобиля, из которых 13 298 — легковых, и это на 25,2% больше, чем в январе 2025 года. Главным достижением января в союзе назвали то, что 87,4% проданных автомобилей — казахстанского производства.