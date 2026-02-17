За выходные жители Башкирии перевели мошенникам больше 6 миллионов рублей

За минувшие выходные пять жителей Башкирии лишились в общей сложности более шести миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает МВД республики.
Больше всех пострадала 35-летняя жительница Белебеевского района. Ей позвонили якобы из налоговой службы и «Госуслуг» и убедили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы защитить сбережения, женщина перевела три миллиона рублей на «безопасный счет».
Жительница Стерлитамака, 58 лет, попалась на легенду о неучтенном трудовом стаже. Звонившие представились сотрудниками Пенсионного фонда, «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. За компенсацию, которую надо было «закрепить» переводами, женщина отдала полтора миллиона.
Двое уфимцев потеряли еще больше миллиона. 52-летнему мужчине позвонили из «Росфинмониторинга» и он продиктовал код для получения посылки и лишился миллиона. 54-летний горожанин отдал 300 тысяч под предлогом утечки личных данных.
Еще одна 40-летняя уфимка поверила лжеброкеру из мессенджера. Ей предложили заработать на инвестициях. Женщина перевела на «инвестиционный кошелек» 400 тысяч, а когда попыталась вывести деньги, ничего не вышло.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
