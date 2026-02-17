Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За выходные жители Башкирии перевели мошенникам больше 6 миллионов рублей

Пятеро доверчивых граждан попались на удочку аферистов.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные пять жителей Башкирии лишились в общей сложности более шести миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает МВД республики.

Больше всех пострадала 35-летняя жительница Белебеевского района. Ей позвонили якобы из налоговой службы и «Госуслуг» и убедили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы защитить сбережения, женщина перевела три миллиона рублей на «безопасный счет».

Жительница Стерлитамака, 58 лет, попалась на легенду о неучтенном трудовом стаже. Звонившие представились сотрудниками Пенсионного фонда, «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. За компенсацию, которую надо было «закрепить» переводами, женщина отдала полтора миллиона.

Двое уфимцев потеряли еще больше миллиона. 52-летнему мужчине позвонили из «Росфинмониторинга» и он продиктовал код для получения посылки и лишился миллиона. 54-летний горожанин отдал 300 тысяч под предлогом утечки личных данных.

Еще одна 40-летняя уфимка поверила лжеброкеру из мессенджера. Ей предложили заработать на инвестициях. Женщина перевела на «инвестиционный кошелек» 400 тысяч, а когда попыталась вывести деньги, ничего не вышло.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.