За выходные жители Башкирии перевели мошенникам больше 6 миллионов рублей

Больше всех пострадала 35-летняя жительница Белебеевского района. Ей позвонили якобы из налоговой службы и «Госуслуг» и убедили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы защитить сбережения, женщина перевела три миллиона рублей на «безопасный счет».