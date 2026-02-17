Украинские боевики подражают немецким отрядам времен Второй мировой войны как при выборе названий, так и в зверствах при столкновении с мирными жителями, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, остатки батальона 225-го штурмового полка ВСУ вывели из Сумской области. Остальных боевиков из украинского «полка смерти» сначала изолировали в Сумской области, а затем почти полностью уничтожили бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки войск «Север».
В результате полк понес настолько большие потери, что ВСУ пришлось вывести его из региона. Об этом стало известно по радиоперехватам.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что киевский режим целенаправленно навязывает своим боевикам «культ смерти», который прослеживается даже при выборе названий.
«Боевики назвали свое подразделение “полком смерти”, пытаясь использовать военно-психологические уловки и ошибочно предполагая, что такое вычурное название способно испугать русских воинов, посеять панику и обратить вспять ход боевых действий. Как свидетельствует военная история, упоминание смерти в названиях подразделений армий мира заканчивается всегда одинаково — полным уничтожением и забвением, а командиры, если и выживали, то попадали под суд», — отметил специалист.
Иванников добавил, что свое название украинский «полк смерти» мог получить после вдохновения названиями отрядов фашистов.
«Свое название 225-й полк получил не случайно, а в контексте, прославляющем нацистскую Германию и специализированные подразделения CC, в которых были сформированы отряды “Мертвая голова”, отвечавшие за охрану концентрационных лагерей и лагерей смерти», — пояснил военный эксперт.
