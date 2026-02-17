Дно реки Оки в Куйтунском районе обследовали в поисках пропавших

IrkutskMedia, 17 февраля. 12 февраля дно реки Оки в Куйтунском районе обследовали в поисках двоих пропавших 3 октября прошлого года при трагических обстоятельствах. Спасатели провели поиски на площади в 8 тысяч кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, что было выпилено несколько майн во льду. Поиски не привели к результатам, а потому были приостановлены до выяснения новых обстоятельств.
Напомним, в Ольхонском районе при выезде на лёд озера Байкал погибли два человека. Инцидент произошёл в акватории залива Усть-Анга. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что под лёд провалился автомобиль Toyota Ractis. По предварительным данным, водитель нарушил запрет на выезд на лёд вне официальных переправ.