В Омске социальные пенсии вырастут на 1055 рублей с апреля 2026 года

Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 1 054,96 рубля с 1 апреля 2026 года, сообщила ТАСС доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, в 2026 году размер социальной пенсии будет проиндексирован на 6,8%, что приведет к увеличению выплат для всех пенсионеров, получающих социальную пенсию. «Средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 рубля в месяц», — уточнила Иванова-Швец.
На 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России составлял 15 514,11 рубля в месяц. Эксперт также подчеркнула, что заявление на индексацию подавать не нужно, так как процесс пройдет автоматически.
Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа и баллов для получения страховой пенсии, а также инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей. В отличие от страховых пенсий, которые рассчитываются индивидуально, социальная пенсия назначается в твердой сумме и ежегодно индексируется с 1 апреля, как правило, на уровень инфляции или немного выше.