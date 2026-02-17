В Омске социальные пенсии вырастут на 1055 рублей с апреля 2026 года

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа и баллов для получения страховой пенсии, а также инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей. В отличие от страховых пенсий, которые рассчитываются индивидуально, социальная пенсия назначается в твердой сумме и ежегодно индексируется с 1 апреля, как правило, на уровень инфляции или немного выше.