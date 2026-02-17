Intelligence Online: F-16 на Украине управляют летчики из Штатов и Нидерландов

Пилоты из Соединенных Штатов и Нидерландов управляют некоторыми американские истребителями F-16 на Украине. Об этом сообщило издание Intelligence Online.
— Эскадрилья, которая состоит из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом, — сказано в статье.
Уточняется, что эти западные пилоты являются опытными ветеранами боевых действий.
9 февраля украинский президент Владимир Зеленский анонсировал передачу Киеву 250 французских и шведских боевых самолетов. Он назвал их «лучшими в мире», но после этого сразу добавил, что у Вооруженных сил Украины есть и американские F-16.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский попросил премьер-министра Польши Дональда Туска отправить на Украину «другую технику» вместо истребителей МиГ-29. Туск пообещал ответить главе Украины до 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили.
В январе Зеленский потребовал от стран Европейского союза отдать республике резервы ракет для комплексов ПВО. Также он потребовал от партнеров сделать новые взносы по программе Соединенных Штатов Америки Prioritized Ukraine Requirements List.