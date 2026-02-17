Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыто движение на нескольких трассах РК

В «КазАвтоЖол» сообщили актуальную информацию об открытии движения на республиканских трассах.

Источник: Руслан Рыбаков

17 февраля 2026 года, в 08:00, на следующих автодорогах открыли движение для всех видов автотранспорта:

Карагандинская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы" км 248 −750 (уч. с. Атамекен — граница Жамбылской области).

Жамбылская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км 750−893 (уч. граница Карагандинской области — с. Бурылбайтал).

Западно- Казахстанская область.

17 февраля 2026 года, в 08:00, открыли движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Уральск — Таскала — гр. РФ км. 4−104 (уч. г. Уральск — гр. РФ).

17 февраля 2026 года, в 09:00, на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область:

на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ км. 16−200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.);

Павлодарская область:

на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ км. 200−254 (уч. гр. Акмолинской области — п. Шидерты).

Ранее «Курсив» писал, что некоторые трассы были закрыты из-за метели. А синоптики предупредили казахстанцев о похолодании.

По данным «Казгидромета», в ближайшие трое суток через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Уральских гор, который принесет с собой осадки, гололед, усиление ветра и метели. С 18 февраля на страну начнет распространяться антициклон из Хельсинки, что приведет к похолоданию на севере Казахстана и постепенному прекращению осадков.