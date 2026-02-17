Открыто движение на нескольких трассах РК

17 февраля 2026 года, в 08:00, на следующих автодорогах открыли движение для всех видов автотранспорта:
Карагандинская область:
на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы" км 248 −750 (уч. с. Атамекен — граница Жамбылской области).
Жамбылская область:
на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км 750−893 (уч. граница Карагандинской области — с. Бурылбайтал).
Западно- Казахстанская область.
17 февраля 2026 года, в 08:00, открыли движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Уральск — Таскала — гр. РФ км. 4−104 (уч. г. Уральск — гр. РФ).
17 февраля 2026 года, в 09:00, на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:
Акмолинская область:
на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ км. 16−200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.);
Павлодарская область:
на участке автодороги Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ км. 200−254 (уч. гр. Акмолинской области — п. Шидерты).
Ранее «Курсив» писал, что некоторые трассы были закрыты из-за метели. А синоптики предупредили казахстанцев о похолодании.
По данным «Казгидромета», в ближайшие трое суток через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Уральских гор, который принесет с собой осадки, гололед, усиление ветра и метели. С 18 февраля на страну начнет распространяться антициклон из Хельсинки, что приведет к похолоданию на севере Казахстана и постепенному прекращению осадков.