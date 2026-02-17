Открыто движение на нескольких трассах РК

По данным «Казгидромета», в ближайшие трое суток через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Уральских гор, который принесет с собой осадки, гололед, усиление ветра и метели. С 18 февраля на страну начнет распространяться антициклон из Хельсинки, что приведет к похолоданию на севере Казахстана и постепенному прекращению осадков.