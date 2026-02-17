Клава Кока похвасталась фигурой в чёрном бикини

На фотографиях исполнительница позирует в чёрном бикини. Певица сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовым блеском для губ. Дополнением к образу стали браслеты и распущенные волосы.
«Твоя валентинка. В конце фото 18+…» — написала Клава.
Ранее певица Анна Семенович впервые появилась на публике после громкого инцидента с распространением компрометирующей видеозаписи, сделанной на пляже. Она призналась, что происшествие серьёзно подорвало её здоровье и эмоциональное состояние, приведя к настоящему нервному срыву. Сильный стресс обернулся ослаблением иммунитета, болезнью и даже временной потерей голоса.
