Перенесшего 29 операций раненного МЧСника из ДНР поставила на ноги любовь

Сотрудника МЧС из Донецкой народной республики Ростислава, получившего минно-взрывное ранение во время выполнения служебных обязанностей и перенесшего 29 операций, поставила на ноги любовь жены. Супруга мужчины Алина рассказала, как на протяжении нескольких лет она помогала мужу справляться с ситуацией.
Алина и Ростислав познакомились случайно летом 2018 года и с тех пор не расставались, рассказала Алина финскому военкору Кости Хейсканену, запись разговора есть в распоряжении aif.ru.
«Мы с Ростиславом познакомились случайно летом 2018 года в кино, он подошел ко мне и начал диалог, стеснялся, как и я. Мы понравились друг другу, начали общаться, узнавать друг друга, встречаться. Поженились в сентябре 2021 года. Столько планов было у нас, но не успели насладиться семейной жизнью, как начались боевые действия», — отметила девушка.
По словам Алины, 23 мая 2022 года она ждала с работы мужа, под вечер началась сильная тревога.
«Я не могла успокоиться, сердце колотилось с бешеной скоростью. Света не было, телефоны не работают, связи нет. Вышла на улицу встречать мужа, но вместо него приехали ребята, начальник с его работы. Как только они подошли ко мне, я сразу поняла, что с мужем беда. Я спросила: “Он живой?” Сказали, живой, но тяжелый, получил минно-взрывное ранение при выполнении служебных обязанностей (он работал в МЧС — прим. ред.)», — сказала девушка.
Алину отвезли в больницу в Мариуполе, куда с ранением доставили ее мужа. Врач, встретивший ее, сказал, что Ростислав борется за жизнь.
«У меня земля из-под ног ушла. Но я верила, что он справится. Я рядом, родители очень помогали, поддерживали… Слава богу, состояние стабилизировали. На следующий день нас отправили в Донецк в Республиканский травматологический центр. Врачи боролись за ногу, сильно разорвало бедро, мышцы. Нога была на грани ампутации, но благодаря врачам и нашим семейным молитвам ногу спасли, мы очень благодарны нашим врачам. И хочу выразить огромную благодарность руководству МЧС за то, что всегда были на связи 24/7 и помогали по любому вопросу всей семье», — добавила Алина.
Это была не последняя операция Ростислава. Впереди его ждали новые и новые операции, реабилитации.
«Мы ездили в Таганрог, Санкт-Петербург, Москву, и так по кругу. Я все время находилась с мужем, ухаживала за ним, помогала ему. Подбадривала и говорила, что мы справимся и впереди нас ждет счастливое будущее. Лечение идет по сей день, сделано 29 операций, и еще в планах…» — уточнила Алина.
Девушка поблагодарила всех, кто оказывал помощь Ростиславу, отправлял его на лечение и реабилитацию.
"Я очень горжусь своим мужем, его силой духа, его терпением и мужественностью. Во время боевых действий людей спасал. Многим людям помогал с едой и просто горячим чаем, чтобы как-то согреться, особенно пожилым. К сожалению, приходилось и хоронить.
Стараемся жить дальше, верим, что все наладится", — заключила Алина.
