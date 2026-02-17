Перенесшего 29 операций раненного МЧСника из ДНР поставила на ноги любовь

«У меня земля из-под ног ушла. Но я верила, что он справится. Я рядом, родители очень помогали, поддерживали… Слава богу, состояние стабилизировали. На следующий день нас отправили в Донецк в Республиканский травматологический центр. Врачи боролись за ногу, сильно разорвало бедро, мышцы. Нога была на грани ампутации, но благодаря врачам и нашим семейным молитвам ногу спасли, мы очень благодарны нашим врачам. И хочу выразить огромную благодарность руководству МЧС за то, что всегда были на связи 24/7 и помогали по любому вопросу всей семье», — добавила Алина.