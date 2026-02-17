Ричмонд
В атомных городах улучшились демографические показатели

Скворцова: демографические показатели в атомных городах улучшились.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Демографические показатели улучшились в атомных городах России, также там снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В агентстве уточнили, что ФМБА осуществляет комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья почти 1,5 миллиона жителей атомных городов, из которых более 127 тысяч работают во вредных и опасных условиях труда.

«Нам удалось добиться значительного улучшения демографических показателей в атомных городах, существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, а также от онкологических патологий. Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях», — рассказала Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба.

В ведомстве отметили, что агентство до конца 2026 года планирует создать трехуровневую систему Центров медицины здорового долголетия. Она будет включать кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медорганизациях, центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики.

Помимо этого, будет работать референсный центр по медицине здорового долголетия, оказывающий методическую и консультативную помощь, с возможностью проведения телемедицинских консультаций для региональных организаций и формированием регистра по двум направлениям: потенциальные долгожители и контингент критического жизненного цикла.