В атомных городах улучшились демографические показатели

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Демографические показатели улучшились в атомных городах России, также там снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
В агентстве уточнили, что ФМБА осуществляет комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья почти 1,5 миллиона жителей атомных городов, из которых более 127 тысяч работают во вредных и опасных условиях труда.
«Нам удалось добиться значительного улучшения демографических показателей в атомных городах, существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, а также от онкологических патологий. Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях», — рассказала Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что агентство до конца 2026 года планирует создать трехуровневую систему Центров медицины здорового долголетия. Она будет включать кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медорганизациях, центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики.
Помимо этого, будет работать референсный центр по медицине здорового долголетия, оказывающий методическую и консультативную помощь, с возможностью проведения телемедицинских консультаций для региональных организаций и формированием регистра по двум направлениям: потенциальные долгожители и контингент критического жизненного цикла.