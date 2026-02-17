В Иркутске в доме на улице Ярославского новые квартиры получат 402 семьи

В Иркутске продолжается строительство дома на улице Ярославского. Новые квартиры получат 402 семьи, чье жилье признано аварийным. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас жилой комплекс готов на более, чем 32%.
— Наряду со строительством блок-секций нужно предусмотреть подъездные пути и тротуары, выполнить благоустройство придомовой территории. необходимо продлить маршрут городского транспорта с остановкой у объекта образования, — пояснил мэр города Руслан Болотов.
На площадке строят семь блок-секций высотой от 6 до 8 этажей. Пять каркасов уже готовы. В одной секции завершены остекление, гидроизоляция кровли, монтаж теплового пункта. Идет остекление остальных готовых корпусов, начаты внутренние инженерные работы, монтаж лифтов и перегородок. Мэр города поручил завершить строительство объекта до конца года. В планах также построить рядом детский сад, Центр единоборств и жилые комплексы.