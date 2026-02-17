В Иркутске в доме на улице Ярославского новые квартиры получат 402 семьи

На площадке строят семь блок-секций высотой от 6 до 8 этажей. Пять каркасов уже готовы. В одной секции завершены остекление, гидроизоляция кровли, монтаж теплового пункта. Идет остекление остальных готовых корпусов, начаты внутренние инженерные работы, монтаж лифтов и перегородок. Мэр города поручил завершить строительство объекта до конца года. В планах также построить рядом детский сад, Центр единоборств и жилые комплексы.