Михайлов рассказал, что ждет переодетых в форму ВС РФ диверсантов

Украинских диверсантов, попавшихся при попытке проникнуть в российский тыл, обычно уничтожают сразу, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, в районе села Успеновка в Запорожской области три диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались проникнуть в российский тыл в форме бойцов ВС РФ. Военэксперт Борис Рожин отметил, что боевики «провалились на мелочи».
Группы диверсантов, по его словам, пытались пройти на российскую сторону в два приема. После проверки личности и подтверждения принадлежности к ВСУ их ликвидировали.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что украинские боевики могли попасться из-за неверных шевронов или незнания пароля.
«Украинских диверсантов стараются уничтожать сразу, потому что особой информацией они владеть не могут. На линии боевого соприкосновения российские военные сейчас больше владеют ситуацией, при этом есть понимание, что диверсанты — это подготовленные люди, которые шли именно убивать, готовить диверсии, уничтожать россиян, поэтому с ними никто не церемонится», — отметил военный эксперт.
Михайлов добавил, что при этом ситуации могут быть разными и не исключено, что диверсантов могут оставить в живых.
«При этом если есть задача оставить диверсантов в живых — их оставляют. Если такой задачи нет — ликвидируют. Все прекрасно понимают, что это опытный и злой враг. Это мотивированные нацисты», — пояснил специалист.
