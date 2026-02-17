Погиб на СВО, тело ищут: мать актера «Универа» Ткаченко атакуют мошенники

В конце января 2026 года страна узнала о гибели 36-летнего актера Николая Ткаченко. Знакомый миллионам зрителей по ролям в сериалах «Универ. 10 лет спустя», «СашаТаня» и «Невский», он ушел добровольцем на СВО и погиб в декабре 2025-го при выполнении боевого задания на красноармейском направлении. Сегодня появляется информация о высокой посмертной награде героя.
В эксклюзивном интервью aif.ru мама погибшего актера Инна Ткаченко подтвердила, что ее сын будет представлен к ордену. Она связалась с воинской частью, чтобы прояснить ситуацию.
«Звонила в часть, узнавала по поводу наград, представитель части подтвердил, что награды, безусловно, будут, но не уточнял, какие именно», — поделилась собеседница издания.
Ранее в Сети расползалась противоречивая информация о том, что Николай уже посмертно награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Однако мать актера решительно опровергла эти данные, назвав их происками телефонных мошенников, которые активизировались после публикаций о ее горе.
«Они самые внимательные “читатели”»: как мошенники терроризируют семью героя.
Трагедия семьи Ткаченко усугубляется не только болью утраты, но и настоящей травлей со стороны аферистов. Как только в прессе появились первые новости о гибели Николая, его мама стала объектом пристального внимания преступников.
«После появления публикаций о Николае оживились и мошенники, звонят по нескольку раз в день под разными предлогами. Подробнее рассказывать не хочу об этом, дабы не провоцировать новую волну звонков, так как они самые внимательные “читатели”», — с горечью отметила Инна Ткаченко.
Именно мошенники ранее распространяли фейки о якобы уже врученных наградах, играя на чувствах родственников. Теперь семья вынуждена проявлять максимальную осторожность, отгораживаясь от информационного шума и пытаясь сохранить память о Николае в чистоте.
«Эвакуация тел осложнена»: почему тело актера до сих пор не вывезли с поля боя.
Николай Ткаченко подписал контракт с Министерством обороны 10 июня 2025 года. Последний раз мама видела сына живым за два дня до этого — 8 июня. Он погиб в декабре на красноармейском направлении (в районе города Покровск, ранее — Красноармейск), когда возвращался после выполнения боевого задания. Однако тело героя до сих пор не может быть предано земле.
Инна Ткаченко рассказала о том, как сейчас проходят поиски.
«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике. По словам близких друзей Николая, эвакуация тел проводится ежедневно. Некоторых сослуживцев Николая уже нашли», — отметила женщина.
Ситуация осложняется тем, что район, где погиб актер, до сих пор остается зоной активных боевых действий. «Эвакуация тел осложнена тем, что там сейчас идут тяжёлые бои», — добавила мать погибшего.
«Мечтал о Псковской дивизии ВДВ»: почему звезда ситкомов ушел добровольцем.
Решение оставить успешную карьеру и съемочную площадку ради окопов СВО для многих стало шоком. Однако близкие Николая знали: это был не спонтанный порыв, а глубоко осознанный шаг.
По словам матери, у Николая была давняя мечта, связанная с элитным подразделением. «Николай всегда мечтал служить в Псковской дивизии ВДВ, именно туда и попал. У него друзья были оттуда», — рассказала Инна Ткаченко.
Его подруга Дарья Софийская раскрыла еще один мотив: личная трагедия и чувство долга. «Ребята из нашей общей компании попали на СВО и погибли. Насколько мне известно, это и послужило причиной его решения уйти добровольцем. Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем в зону СВО, — знал, что я буду сильно переживать. Рассказал всё только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — вспоминает Дарья.
«Пел песни под гитару и мечтал снимать кино»: последние дни Николая.
Даже в условиях жестоких боев Николай оставался творческим человеком. Мама вспоминает, что он был душой коллектива: «Один из бойцов подарил ему свою гитару, Николай часто исполнял песни перед бойцами, поднимая боевой дух. Его все очень любили».
Он строил планы на будущее, которые так и не сбудутся. Актер, снявшийся в 19 проектах, мечтал встать по другую сторону камеры. «Николай мечтал снимать фильмы об СВО. Он был разноплановым актером, и также мечтал участвовать в комедийных проектах», — поделилась Инна Ткаченко.
Его подруга Дарья подтверждает: несмотря на ужасы войны, Николай верил в лучшее. «Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск».
Память, которую не стереть.
Коллеги и друзья до сих пор не могут принять утрату. Художественный руководитель Театра современной драматургии Артем Данин вспоминает его работу в спектакле «Не друзья». Актриса Юлия, близкая к семье, написала пронзительные строки, которые разошлись по соцсетям: «6.12.25 года он погиб, освобождая стратегически важный город. Самая главная его роль… Воин. Ушел героем. Замечательный, добрый, талантливый, отзывчивый».
Подруга Елизавета Климчук вспоминает его человечность: «Коленька погиб на войне… Вспоминаю, как когда-то ты отдал мне свои последние 5000 рублей, чтобы я смогла заплатить за ремонт своего ноутбука».
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Он успел порадовать зрителей ролями в сериалах «Тест на беременность», «Бедный олигарх 3», «Афродеревня» и «Три плюс три». Последней его работой в мирной жизни стал спектакль «Три сестры» для Чеховского фестиваля и новогодний проект Бахрушинского музея, где он играл Михаила Щепкина.
Как сообщалось, погибший Ткаченко был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), что лишний раз подчеркивает, какую ненависть вызывают у врага настоящие защитники Отечества. Актер, мечтавший снимать кино о героях, сам стал героем навечно.