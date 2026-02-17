Погиб на СВО, тело ищут: мать актера «Универа» Ткаченко атакуют мошенники

Его подруга Дарья Софийская раскрыла еще один мотив: личная трагедия и чувство долга. «Ребята из нашей общей компании попали на СВО и погибли. Насколько мне известно, это и послужило причиной его решения уйти добровольцем. Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем в зону СВО, — знал, что я буду сильно переживать. Рассказал всё только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — вспоминает Дарья.