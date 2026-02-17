Ричмонд
В Госдуме напомнили о новых условиях покупки товаров в рассрочку: закон больше защищает покупателя

Говырин: С 1 апреля рассрочка на товары не будет превышать шесть месяцев.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в России вступает в силу Федеральный закон 283-ФЗ, впервые вводящий регулирование рынка BNPL-сервисов и операторов рассрочки. Об этом в интервью «Прайм» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, нормативный акт не вводит прямого запрета на разные цены, но ЦБ однозначно указывает: рассрочка не должна превращаться в скрытый кредит через повышение цены товара.

То есть, уточнил парламентарий, устанавливать цену в 55 тысяч при оплате сразу и 60 — в рассрочку уже нельзя. При этом длительность рассрочки не может превышать полгода, а с апреля 2028 года — четыре месяца.

Еще один важный момент — в бюро кредитных историй будут передаваться данные о покупках ценой более 50 тысяч рублей. Все нововведения будут актуальны для договоров, заключенных после 1 апреля 2026 года. По старым договорам рассрочка останется на прежних условиях.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий порядок предоставления рассрочки при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности в июле прошлого года.

Ранее эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин рассказал россиянам о положительных и отрицательных сторонах рассрочки на товары или услуги. Потому прежде чем решиться на такую покупку, стоит сравнить цены на товары без рассрочки.