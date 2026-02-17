Ричмонд
Суд отправил сообщавшего о «минировании» приморца на принудительное лечение

Житель Приморья, который весной 2025 года массово «минировал» российские аэропорты и объекты Владивостока, по решению суда отправлен на принудительное психиатрическое лечение.

Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, мужчина звонил в аэропорты Петербурга, Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и другие объекты, требуя эвакуации и вызова спецслужб.

Следствие подтвердило его вину по статьям о ложном сообщении о теракте, однако судебно-психиатрическая экспертиза признала, что во время звонков он находился в состоянии невменяемости и не мог контролировать свои действия. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в специализированном стационаре.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело на «иноагента по приколу».

