Суд отправил сообщавшего о «минировании» приморца на принудительное лечение

Житель Приморья, который весной 2025 года массово «минировал» российские аэропорты и объекты Владивостока, по решению суда отправлен на принудительное психиатрическое лечение.
Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, мужчина звонил в аэропорты Петербурга, Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и другие объекты, требуя эвакуации и вызова спецслужб.
Следствие подтвердило его вину по статьям о ложном сообщении о теракте, однако судебно-психиатрическая экспертиза признала, что во время звонков он находился в состоянии невменяемости и не мог контролировать свои действия. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в специализированном стационаре.
Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело на «иноагента по приколу».
