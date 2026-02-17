Ричмонд
В аэропорту Хабаровска задержаны рейсы, вылета ждут 384 пассажира

Транспортные прокуроры держат ситуацию на контроле и следят за соблюдением прав граждан.

Источник: Правительство Хабаровского края

В аэропорту Хабаровска 17 февраля задержали международный и внутренний рейсы. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, сегодня утром в аэропорту Хабаровска из-за позднего прибытия судна отложили вылет рейса в Пхукет, который должен был отправиться в 7:40. На борту зарегистрированы 291 пассажир. Вылет перенесли на 13:00.

Также задержалн рейс Хабаровск — Чита, запланированный на 10:10. Его расчетное время вылета теперь 20:30. Отправления ждут 93 человека.

Транспортные прокуроры держат ситуацию на контроле и следят за соблюдением прав пассажиров. Авиакомпании заранее уведомили людей об изменениях, поэтому толкучки в терминале не возникло. Перевозчики обеспечат пассажиров прохладительными напитками, горячей едой и номерами в гостинице на время ожидания вылета.