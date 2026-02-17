Новосибирцам предлагают купить бронированный Mercedes за 130 млн рублей

На популярной площадке Avito появилось необычное объявление: на продажу выставлен бронированный Mercedes-Benz S680 Guard 2025 года — редкий и сверхзащищённый автомобиль для первых лиц. Цена — 130 миллионов рублей, пишет МК Новосибирск.
Это не просто люксовый седан, а сертифицированный броневик, способный выдержать обстрел из автоматического оружия и взрывы. Машина оснащена мощным 612-сильным двигателем V12, который помогает ей справляться с огромным весом брони.
Автомобиль пока не в наличии, но его можно заказать — поставка займёт около месяца. Продавец уточняет, что в указанную цену уже включён утилизационный сбор, так что доплат не потребуется.
