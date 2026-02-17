Студент из Хабаровска поедет строить АЭС в Египте

«Мы стремимся к тому, чтобы молодёжь развивала навыки как внутри страны, так и за рубежом. Такие проекты открывают новые карьерные возможности и доказывают, что перед молодыми людьми открыты пути как в России, так и в мире», — отметили в комитете по молодежной политике правительства края.