Студент из Хабаровска поедет строить АЭС в Египте

Студент из Хабаровского края вошёл в состав международного трудового проекта «Дюна» и отправился на площадку строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Участие молодых специалистов региона в таких проектах проходит в рамках президентской программы «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Рабочий семестр продлится с 18 января по 13 марта. В проекте задействованы 30 участников из 13 регионов России, которые прошли строгий конкурсный отбор. Хабаровский край представляет Марк Драгунов — бывший командир студенческого строительного отряда имени М. П. Даниловского. Он работает в производственно-техническом отделе, занимается документооборотом, проектной документацией и контролем качества строительно-монтажных работ.
Программа «Дюна» сочетает практическую работу с обучением и развитием лидерских качеств. Участники обмениваются опытом с зарубежными коллегами и специалистами из разных регионов России. Это помогает укреплять профессиональные связи и готовить кадры для крупных международных проектов.
«Мы стремимся к тому, чтобы молодёжь развивала навыки как внутри страны, так и за рубежом. Такие проекты открывают новые карьерные возможности и доказывают, что перед молодыми людьми открыты пути как в России, так и в мире», — отметили в комитете по молодежной политике правительства края.