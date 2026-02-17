В России впервые проанализировали изменения костей на ранней стадии остеопороза

«Ученые из Томска, Иркутска и Канады впервые описали, как остеопороз на ранней стадии меняет кость на уровне кристаллов. На бедренных костях крыс они показали: при заболевании нарушается ориентация минеральных пластин апатита — из-за этого кость теряет прочность и становится хрупкой. Открытие станет полезно при разработке биоподобных имплантатов и для развития фундаментальной минералогии», — сообщили в вузе.