Ленин, Сталин, Хрущёв: 15 редких кадров первых лиц в Новосибирске

Лидер ЛДПР бывал в Новосибирске не раз. В 2003 году во время предвыборной кампании в Госдуму его агитпоезд остановился на станции «Мошково». Встречали с хлебом-солью, но настроение у политика было явно не праздничное. Как вспоминает корреспондент Ольга Орлова, Жириновский назвал журналистов «представителями самой мерзкой профессии», заявив, что они «лгут каждый день и каждый час». Позже, в 2012-м, он агитировал за себя на президентских выборах в клубе «Отдых» на Богдашке. Полтора часа выступал с трибуны, потом общался с прессой. Тогда с ним и сфотографировался фотокорреспондент Сиб. фм Денис Винокуров.