Ленин, Сталин, Хрущёв: 15 редких кадров первых лиц в Новосибирске

Новосибирск нечасто баловали своим вниманием первые лица государства, но каждый такой визит оставлял след в истории — от строительства метро до скандальных пресс-конференций. Редакция «МК в Новосибирске» подняла архивные кадры и восстановила хронику приездов тех, кто вершил судьбу страны.
Владимир Ленин: основатель, который не доехал.
Вопреки распространённому мифу, Владимир Ильич никогда не был в Новосибирске. Однако в сети то и дело всплывают редкие прижизненные кадры вождя, которые местные архивы публикуют к памятным датам. Так что лицезреть Ильича новосибирцы могли разве что на портретах и в кадрах кинохроники.
Иосиф Сталин: вождь под грифом «секретно».
Самая загадочная страница — визит Иосифа Сталина. Долгое время считалось, что он ни разу не посещал Новосибирск, но в 2021 году краеведы нашли документы, свидетельствующие об обратном. В 1928 году поезд генсека сделал остановку на станции «Новосибирск-Главный». По свидетельствам очевидцев, Сталин вышел из вагона, прошёлся по перрону и даже пошутил с железнодорожниками. Официальных фото того визита не сохранилось — слишком серьёзной была охрана.
Никита Хрущёв: трижды недовольный.
Никита Сергеевич приезжал в Новосибирск трижды. Впервые в 1956 году — на совещание по сельскому хозяйству. Встречался с жителями на площади Сибревкома, обсуждал проблемы с поставками мяса, молока и хлеба. Остался крайне недоволен. Не понравилось ему и расположение города относительно Оби — прогулка по набережной вызвала откровенное недоумение генсека. Позже он посещал Новосибирск в 1959 и 1961 годах, но местные жители тех визитов почти не запомнили — всё больше закрытые совещания.
Леонид Брежнев: два визита и метро.
Леонид Ильич бывал в городе дважды: в августе 1972-го и марте 1978-го. Первый раз приехал оценить масштабы засухи, которая грозила оставить страну без урожая. Второй визит был более торжественным — Брежнев участвовал в собрании партийно-хозяйственного актива. Но главное, что осталось после тех приездов в памяти горожан, — обещание метро. Поговаривают, что первый секретарь обкома Фёдор Горячев лично убедил генсека в необходимости подземки. Спустя три года проектирование началось.
Михаил Горбачёв: предвыборный десант.
Первый и последний президент СССР начинал свою предвыборную кампанию 1996 года именно с Новосибирска. Прилетел на арендованном Ту-134, прямо в аэропорту устроил пресс-конференцию, встретился с губернатором, побывал в Техническом университете и даже выступил по местному ТВ. Второй раз Горбачёв наведался в 2002-м — уже в качестве эксперта на семинаре, где общался с местными политиками.
Борис Ельцин: первый президент и «Сибирское соглашение».
Борис Николаевич посетил Новосибирск в июне 1991 года — меньше чем через месяц после официального избрания президентом России. Именно здесь он подписал документ о принципах работы межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Председателем тогда назначили Виталия Муху — будущего губернатора Новосибирской области.
Владимир Жириновский: «самая мерзкая профессия» и хлеб-соль.
Лидер ЛДПР бывал в Новосибирске не раз. В 2003 году во время предвыборной кампании в Госдуму его агитпоезд остановился на станции «Мошково». Встречали с хлебом-солью, но настроение у политика было явно не праздничное. Как вспоминает корреспондент Ольга Орлова, Жириновский назвал журналистов «представителями самой мерзкой профессии», заявив, что они «лгут каждый день и каждый час». Позже, в 2012-м, он агитировал за себя на президентских выборах в клубе «Отдых» на Богдашке. Полтора часа выступал с трибуны, потом общался с прессой. Тогда с ним и сфотографировался фотокорреспондент Сиб. фм Денис Винокуров.
Редакция «МК в Новосибирске» благодарит Музей города Новосибирска, региональное отделение ЛДПР и фотографа Дениса Винокурова за предоставленные архивные материалы.