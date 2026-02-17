Правило Миранды: фразу из фильмов будут слышать казахстанцы при задержании

По информации телеканала, фраза из американских боевиков «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката» станет реальностью для казахстанцев. В проект новой Конституции вошло правило Миранды, которое разъясняют при задержании подозреваемых. Если человек находится в алкогольном или наркотическом опьянении, терпеливые сотрудники силовых структур должны объяснить права дважды. Все это фиксирует адвокат и при необходимости переводчик.