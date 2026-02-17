Правило Миранды: фразу из фильмов будут слышать казахстанцы при задержании

По информации телеканала, фраза из американских боевиков «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката» станет реальностью для казахстанцев. В проект новой Конституции вошло правило Миранды, которое разъясняют при задержании подозреваемых. Если человек находится в алкогольном или наркотическом опьянении, терпеливые сотрудники силовых структур должны объяснить права дважды. Все это фиксирует адвокат и при необходимости переводчик.
«Правило Миранды» означает, что при задержании человека обычно разъясняются его права. Это уже напрямую указано: «Вы имеете право хранить молчание. Также имеете право на адвоката». В случае, если человек не владеет языком судопроизводства, то есть казахским или русским, или другим языком, он имеет право на переводчика. Также он имеет право вызвать адвоката, и присутствие адвоката является главным требованием, — объяснила юрист Айжамал Мынжасар.
Адвокатам в обновленном законе отведена особая роль. Адвокатура впервые прямо закреплена в Конституции как самостоятельный институт, что уравнивает ее значимость с прокуратурой в контексте процессуальных прав и возможностей. Порядок осуществления адвокатской деятельности, прав, обязанностей и ответственности специалистов будет определяться специальным законом.
«В этой статье прямо указано, что адвокатура содействует оказанию юридической помощи, гарантируемой государством, прав и свобод граждан. Лично адвокату это ничего не дает, мы получили лицензию, чтобы заниматься адвокатской деятельностью. Главная цель — оказать юридическо-правовую помощь и обеспечить через институт адвоката права и свободы граждан», — рассказал адвокат Тельман Аленов.