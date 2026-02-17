Американка Элана Майерс завоевала золото на Олимпиаде в монобобах

Для Майерс это пятая медаль на Олимпийских играх, она имеет три серебряных и две бронзовые награды. На втором месте оказалась Лаура Нольте из Германии, отставшая на 0,04 секунды. Третью позицию заняла Кейли Хамфрис Армбрустер из США, проигравшая лидеру 0,12 секунды.