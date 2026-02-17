Ричмонд
Американка Элана Майерс завоевала золото на Олимпиаде в монобобах

Американская спортсменка и 4-кратная чемпионка мира Элана Майерс завоевала золото в соревнованиях монобобов на Олимпийских играх в Милане. В возрасте 41 года она прошла трассу за 3:57.93.

Источник: Life.ru

Для Майерс это пятая медаль на Олимпийских играх, она имеет три серебряных и две бронзовые награды. На втором месте оказалась Лаура Нольте из Германии, отставшая на 0,04 секунды. Третью позицию заняла Кейли Хамфрис Армбрустер из США, проигравшая лидеру 0,12 секунды.

Ранее спортсменка из Канады Меган Олдем выиграла золото Олимпийских игр в дисциплине «биг-эйр» в Ливиньо. Олдем набрала 180,75 балла по итогам финала. Она показала лучший результат среди участниц соревнований. Второе место заняла представительница Китая Эйлин Гу с 179 баллами. Третьей стала итальянка Флора Табанелли, судьи оценили её выступление в 178,25 балла.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

