Провал операции ВСУ: как вычислили переодетых в форму РФ диверсантов

Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в тыл российских военных неизбежно заканчиваются полным провалом. Одна из последних таких попыток в Запорожской области закончилась ликвидацией боевиков.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, как российские бойцы вычисляют переодетых врагов и чем для последних оборачивается разоблачение.
Врага выдали мелочи.
Одна из последних попыток ВСУ проникнуть в российский тыл была раскрыта в районе села Успеновка в Запорожской области. Об инциденте рассказал военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, облачившись в форму бойцов ВС РФ, попытались пройти на российскую сторону, но «провалились на мелочи». Диверсанты попытались проникнуть в российский тыл в два приема, однако после тщательной проверки личности и установления их принадлежности к украинской армии были ликвидированы.
Военный эксперт Евгений Михайлов пояснил, что подобные операции изначально обречены на провал, несмотря на внешнюю маскировку врага и знание русского языка.
«Неудивительно, что диверсантов ВСУ быстро вычислили. Понятно, что они хорошо говорят на русском языке, могут подобрать соответствующую форму и так далее. Но сейчас на линии боевого соприкосновения мы часто меняем определенные признаки принадлежности к российским войскам», — отметил он.
Пароли, шевроны и повязки: как вычисляют врага?
Украинские боевики, прикрываясь внешним сходством и знанием языка, забывают об исключительно грамотном подходе российских военных ко всем ситуациям в зоне специальной военной операции.
По словам Михайлова, российские военные обычно вычисляют врага по специальным шевронам, повязкам и паролям, которые постоянно меняются.
«Пароли меняются постоянно. По этим признакам, думаю, их и вычислили. Кроме того, боевиков могли выбросить там, где они не должны были появиться именно как русские военные», — добавил специалист.
Судьба диверсантов.
Судьба разоблаченных украинских диверсантов, как правило, предрешена. Михайлов подчеркнул, что диверсанты изначально пытаются пробраться в тыл для совершения диверсий или убийств, поэтому воспринимаются как самые отъявленные враги.
«Украинских диверсантов стараются уничтожать сразу, потому что особой информацией они владеть не могут. На линии боевого соприкосновения российские военные сейчас больше владеют ситуацией, при этом есть понимание, что диверсанты — это подготовленные люди, которые шли именно убивать, готовить диверсии, уничтожать россиян, поэтому с ними никто не церемонится», — пояснил эксперт.
Однако, по словам Михайлова, бывают и исключения.
«При этом если есть задача оставить диверсантов в живых — их оставляют. Если такой задачи нет — ликвидируют. Все прекрасно понимают, что это опытный и злой враг. Это мотивированные нацисты», — заключил он.
Ранее стало известно, что российским военным удалось предотвратить диверсионную атаку на регионы страны по отработанному киевским режимом сценарию.
Тайный план раскрыли взятые в плен офицеры главного разведывательного управления Украины.