Доходы жителей Башкирии за три года выросли почти на 40 процентов

Башстат обнародовал предварительные данные о денежных доходах жителей республики за 2025 год. Статистика охватывает период с 2022 года и позволяет оценить, как менялось материальное положение населения.
Пик пришелся на третий квартал прошлого года: тогда среднедушевой доход достиг 51 128 рублей в месяц. Это на 15,5 процента выше, чем за тот же период 2024-го. Для сравнения: в первом квартале доходы составляли 48 076 рублей, во втором — 50 118. В среднем за девять месяцев сумма сложилась в 49 774 рубля, то есть +16,1% к аналогичному периоду предыдущего года.
В 2025 году реальные доходы росли стабильно. В первом квартале они прибавили 4,7%, располагаемые (после вычета обязательных платежей) — 6,2. Во втором квартале темпы ускорились: плюс 6,7 и 9,1 процента соответственно. В третьем квартале реальные доходы выросли на 6,1%, располагаемые — на 5,4%.
В 2022 году средний доход жителя Башкирии составлял 36 463 рубля, в 2023-м — 40 023, в 2024-м — 47 220 рублей. Таким образом, за три года номинальные доходы увеличились почти на 40%.
