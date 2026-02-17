Доходы жителей Башкирии за три года выросли почти на 40 процентов

Пик пришелся на третий квартал прошлого года: тогда среднедушевой доход достиг 51 128 рублей в месяц. Это на 15,5 процента выше, чем за тот же период 2024-го. Для сравнения: в первом квартале доходы составляли 48 076 рублей, во втором — 50 118. В среднем за девять месяцев сумма сложилась в 49 774 рубля, то есть +16,1% к аналогичному периоду предыдущего года.