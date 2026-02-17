Предложение считать отпуск по рабочим дням поддержали в Общественной палате

Ежегодный оплачиваемый отпуск следует рассчитывать по рабочим, а не календарным дням. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, действующая система несправедлива, поскольку в отпуск включаются праздничные и выходные дни. Это особенно ощутимо в январе, мае и июне, когда много государственных праздников.
Гриб считает, что учет праздничных дней в составе отпуска создает неравные условия для работников и противоречит принципу социальной справедливости.
Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о внесении изменений в статью 120 Трудового кодекса РФ. Документ предлагает не учитывать выходные дни при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.
Сейчас по закону основной отпуск составляет 28 календарных дней. Авторы инициативы предлагают исключить из этого срока выходные.
