Coca-Cola из Британии, Польши и Японии вернулась в магазины российских городов

Ранее в России завершилась сертификация мотоциклов марки Jawa, открывшая двери для официальных продаж на отечественном рынке. Формальным изготовителем указана чешская компания, однако сборка мотоциклов осуществляется на заводе в Индии. В рамках сертификации были одобрены четыре модели: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Марка Jawa была основана в 1929 году и в середине XX века стала одной из самых известных мотоциклетных компаний в Европе и СССР. После банкротства в 1990-х годах производство было возрождено в 2018 году в Индии, где начали выпускать мотоциклы с современными четырёхтактными двигателями.