Coca-Cola из Британии, Польши и Японии вернулась в магазины российских городов

Чаще всего встречается польская версия напитка. Кока-колу в жестяных банках объёмом 0,33 литра из этой страны можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.
Британский напиток представлен в двух вариантах. В Пятигорске в торговых сетях нашлась Coca-Cola в стеклянных бутылках по 0,2 литра, а в Махачкале — в маленьких жестяных банках объёмом 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске также обнаружили японскую версию газировки в металлических банках.
Напомним, американская компания Coca-Cola, основанная ещё в конце XIX века, приостановила деятельность в России весной 2022 года.
