Душат в тумане и взрывают: полковник рассказал о штурмах у Константиновки

Продолжаются бои за освобождение Константиновки. Российские войска продвигаются вперед, но враг отчаянно сопротивляется. Военные эксперты обрисовали реальную обстановку на константиновском направлении.
Выжигают ВСУ из промзоны.
«Там сложная ситуация, не нужно бежать впереди паровоза», — сказал в беседе с aif.ru военный блогер Юрий Подоляка, отвечая на вопрос издания, есть ли признаки готовящегося отступления противника, учитывая, что город российскими бойцами взят в клещи.
На вопрос, в чем же состоит основная сложность, военный блогер ответил: «Упорство врага».
Упорствовать ВСУ помогает промышленная зона и подземные коммуникации, которыми изобилует славянско-краматорская агломерация, где разворачиваются бои.
«Промзона полностью интегрирована с фортификационными сооружениями ВСУ, что повышает устойчивость их обороны, защищенность личного состава от ударов ВС РФ», — обозначил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Для подобных целей применяется тяжелое вооружение.
«При выявлении противника в таких зонах удар наносится тяжелым вооружением. Таким образом получается разрушить укрытия. Применяется, в том числе, термобарические боеприпасы для уничтожения подземных коммуникаций», — отметил Матвийчук.
«Душат» ВСУ в тумане.
Российская армия каждый день штурмует Константиновку. Недавно было зафиксировано продвижение ВС РФ до 1,5 км в направлении города и закрепление на новых позициях на южных подступах к населенному пункту.
Периодически появляются данные о безысходном положении боевиков ВСУ на отдельных участках. В частности, сообщается о самоликвидациях «азовцев»*. Кроме того, поступают сведения о том, что российские солдаты, врываясь в блиндажи ВСУ, находят там замерзшие трупы.
«Противник не успел покинуть позиции из-за сильных морозов и необеспеченности питанием… Есть случаи сдачи в плен, а также попытки украинских военных выйти из боя и убежать. У Константиновки остаются грунтовые дороги, места, где враг может просочиться и уйти», — сказал Матвийчук.
Способствуют продвижению ВС РФ и погодные условия.
«Дело в том, что туман и снег — вот эта хмурость — ослепляют беспилотники ВСУ, и их применение ограничено. Происходит это при сложившемся превосходстве в огневой силе ВС РФ», — объяснил военный эксперт.
По словам Матвийчука, о полной блокаде Константиновки пока говорить не приходится. На данный момент город находится в оперативном окружении российских сил.
«Ведутся действия на “удушение” украинских боевиков для создания условий, при которых они лишатся снабжения и управления. Финальный этап будет — ликвидации группировки ВСУ», — сказал Матвийчук.
По его данным, в Константиновке остается не более пяти-семи тысяч бойцов.
Военный эксперт прогнозирует, что в итоге украинские подразделения оставят позиции и отступят на основные оборонительные позиции. Произойдет это, когда установится теплая погода, при усилении огневого воздействия со стороны ВС РФ.
«И тогда можно будет говорить об освобождении Константиновки», — подытожил Матвийчук.
* Террористическая организация, запрещена в России.