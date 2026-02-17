Душат в тумане и взрывают: полковник рассказал о штурмах у Константиновки

«Противник не успел покинуть позиции из-за сильных морозов и необеспеченности питанием… Есть случаи сдачи в плен, а также попытки украинских военных выйти из боя и убежать. У Константиновки остаются грунтовые дороги, места, где враг может просочиться и уйти», — сказал Матвийчук.