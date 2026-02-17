В Киеве сообщили о взрывах в четырёх городах Украины

Взрывы прогремели в четырёх городах Украины, в том числе в Днепропетровске и Одессе, сообщили местные СМИ.
Так, в Днепропетровске было зафиксировано четыре серии взрывов, в Одессе — три. Кроме того, их слышали в Кировограде (украинское название — Кропивницкий). В этом городе произошли две серии взрывов.
Также они звучали в Ахтырке (Сумская область).
Напомним, 13 февраля в Одесской области проинформировали, что в результате взрывов в регионе получил повреждения ряд объектов инфраструктуры. После этого в Одесском районе начались отключения электроснабжения.
В ночь с 13 на 14 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прогремели взрывы. Они произошли на фоне включённых сирен оповещения о воздушной тревоге.
В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. Кроме того, целями Вооружённых сил России становятся энергетические объекты, которые используются киевским режимом.