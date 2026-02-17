Ричмонд
Масленичные гулянья проходят во всех округах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — Праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы, проходят во всех округах Иркутска с 16 по 22 февраля.

Источник: НИА Байкал

Центральным событием станут общегородские гулянья в воскресенье, 22 февраля, на площади у Дворца спорта «Труд».

Празднованием будут охвачены десятки площадок: от парков и скверов до дворовых территорий. В программе — традиционные масленичные забавы, конкурсы, выступления творческих коллективов, угощения блинами и, конечно, сожжение чучела.

Как сообщает пресс-служба мэрии, одними из самых ярких событий обещают стать:

«Казачья Масленица» — 22 февраля в 13:00 на территории залива Якоби — концертно-театрализованная программа от Иркутского городского театра народной драмы.

Праздник «Масленица раздольная — семейный выходной» — 22 февраля в 14:00 в Каштаковской роще.

Фольклорный праздник «Прощай, Масленица!» — 21 февраля в 13:00 на детской площадке в Лесном.

Конкурс на самый вкусный блин — 21 февраля в 15:00 в ресурсном центре МКУ «Город» (ул. Красноармейской, 8б).

«Широкая Масленица» — 22 февраля в 12:00 в парке «Комсомольский» — театрализованное представление с конкурсами и забавами.

Праздники проводов русской зимы — 21 февраля в 12:00 в переулке Академика Окладникова, 5,9 и в 14:00 в поселке Вересовка (ул. 3-я Дачная, 30).

К празднованию активно подключаются библиотеки и дома культуры. Так, 18 февраля в 14:00 в Центре по работе с населением (ул. Ширямова, 7) состоится кулинарный поединок «Ой, блины, мои блины!», а 22 февраля в 12:00 в Центральной детской библиотеке имени Самсонова пройдет семейный праздник блинных горок.

Вход на все мероприятия свободный. С полным перечнем событий, включая адреса и время проведения, можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска.

