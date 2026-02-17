В Британии создали спецотдел по расследованию обвинений против брата короля

В структуру вошли представители трёх подразделений. Полиция долины Темзы изучает информацию о возможной передаче конфиденциальных данных Джеффри Эпштейну и жалобу на сексуальную эксплуатацию. Полиция Суррея анализирует обвинения в адрес Эндрю. Столичная полиция ведёт уголовное расследование в отношении Мандельсона по подозрению в передаче конфиденциальной информации британских властей Эпштейну.
«Была создана национальная координационная группа для поддержки небольшого числа подразделений, которые занимаются оценкой заявлений, появившихся после публикации материалов Министерства юстиции США по делу Эпштейна. Мы продолжаем работать совместно, чтобы оценить публикуемые детали и понять возможное влияние миллионов опубликованных документов», — отмечается в заявлении NPCC.
Общего расследования нет. Группа координирует обмен информацией между подразделениями и взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами и экспертами.
В 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг дела Эпштейна после обвинений со стороны Вирджинии Джуфре. В 2022 году королева Елизавета II лишила его почётных воинских званий и патронажей. 17 октября 2025 года Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил о лишении его титула «принц» на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможной осведомлённости британских спецслужб о связях Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном. Она обратила внимание на то, что лишение титулов произошло незадолго до публикации материалов по делу. Это, по её мнению, свидетельствует о том, что в Лондоне знали о грядущем обнародовании компрометирующих материалов и заранее попытались минимизировать ущерб.
