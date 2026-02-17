В Британии создали спецотдел по расследованию обвинений против брата короля

В 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг дела Эпштейна после обвинений со стороны Вирджинии Джуфре. В 2022 году королева Елизавета II лишила его почётных воинских званий и патронажей. 17 октября 2025 года Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил о лишении его титула «принц» на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.