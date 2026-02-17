«Криминальные круги»: Польша готовится к росту преступности после конфликта на Украине

В Польше может наблюдаться рост уровня преступности на фоне прибытия солдат ВСУ в регион после завершения конфликта на Украине. Об этом предупредил начальник польской полиции Марек Боронь в интервью Gazeta Wyborcza.
«Мы должны понимать, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с передовой на Украине. А также совершенно иная категория, более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов», — сказал полицейский.
Боронь подчеркнул, что польские правоохранительные органы активно сотрудничают с украинскими службами для предотвращения роста числа нарколабораторий. Он добавил, что преступные группировки готовятся к новым вызовам после завершения боевых действий.
Ранее в Польше был зафиксирован рекордный поток молодых беженцев с Украины. За несколько недель в страну прибыли около 50 тысяч украинцев. Резкое увеличение числа беженцев связано с действиями киевских властей, в частности с разрешением на выезд для граждан в возрасте от 18 до 22 лет.