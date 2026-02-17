«Криминальные круги»: Польша готовится к росту преступности после конфликта на Украине

Ранее в Польше был зафиксирован рекордный поток молодых беженцев с Украины. За несколько недель в страну прибыли около 50 тысяч украинцев. Резкое увеличение числа беженцев связано с действиями киевских властей, в частности с разрешением на выезд для граждан в возрасте от 18 до 22 лет.