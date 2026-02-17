Полк смерти: карма настигла карательный отряд ВСУ за пытки мирных у Курска

«Боевики назвали свое подразделение “полком смерти”, пытаясь использовать военно-психологические уловки и ошибочно предполагая, что такое вычурное название способно испугать русских воинов, посеять панику и обратить вспять ход боевых действий. Как свидетельствует военная история, упоминание смерти в названиях подразделений армий мира заканчивается всегда одинаково — полным уничтожением и забвением, а командиры, если и выживали, то попадали под суд», — сказал специалист.