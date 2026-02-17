Украинские боевики из 225-го штурмового полка, который прозвали «полком смерти», скопировали не только название у немецких нацистов времен Второй мировой войны, но и переняли их зверства по отношению к мирным жителям.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, почему боевики выбрали такое название и чем они «прославились» в Курской области.
Киев собирает нацистов по частям.
Киевский режим вывел остатки боевиков скандально известного «полка смерти» из Сумской области. Некогда они пытали и убивали мирных жителей, а теперь — с позором бегут от неизбежного наказания.
Как стало известно из радиоперехватов, сначала боевиков изолировали в приграничном районе, а затем практически полностью уничтожили.
Решающий удар по боевикам нанесли военные из российского спецподразделения «Ахмат» совместно с 15-м танковым полком группировки войск «Север».
Пытали мирных.
Преступления, совершенные боевиками 225-го штурмового полка ВСУ, в том числе при нападении на Курскую область, можно назвать по-настоящему зверскими.
По словам Иванникова, основной целью боевиков стали беззащитные старики и мирные жители, которых пытали и убивали.
«Во время террористического нападения на Курскую область “полк смерти” безжалостно расправлялся с мирными гражданами, применяя к ним пытки, насилие и убийства. Особенно безжалостно относились к пенсионерам, старикам, избивая их, грабя и разрушая имущество», — отметил эксперт.
Украинские военные также убивали домашних животных и сжигали дома горожан.
«С особым цинизмом боевиками производились поджоги домов и убийства домашних животных, все это происходило на глазах местных жителей и имело цель запугать курян, посеять панику и ужас», — добавил Иванников.
Последователи нацистов.
Иванников ответил, что и название украинские боевики выбрали неслучайно. Киевский режим целенаправленно пропагандирует «культ смерти» в попытке запугать противника.
«Боевики назвали свое подразделение “полком смерти”, пытаясь использовать военно-психологические уловки и ошибочно предполагая, что такое вычурное название способно испугать русских воинов, посеять панику и обратить вспять ход боевых действий. Как свидетельствует военная история, упоминание смерти в названиях подразделений армий мира заканчивается всегда одинаково — полным уничтожением и забвением, а командиры, если и выживали, то попадали под суд», — сказал специалист.
Эксперт также провел историческую параллель, объяснив происхождение названия полка.
«Свое название 225-й полк получил не случайно, а в контексте, прославляющем нацистскую Германию и специализированные подразделения CC, в которых были сформированы отряды “Мертвая голова”, отвечавшие за охрану концентрационных лагерей и лагерей смерти», — добавил Иванников.
Ранее Иванников ответил, почему Зеленский отправляет женщин из ВСУ на убой.