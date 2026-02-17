В Башкирии сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов

Сегодня, 17 февраля, с восьми утра на территории Башкирии сняты ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Речь идет об участках федеральных, региональных и межмуниципальных дорог.
По данным на утро вторника, все трассы работают в штатном режиме, проезд открыт.
— Счастливого пути, — пожелали в республиканском госкомитете по ЧС водителям и пассажирам.
