В Башкирии сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов

Федеральные и региональные трассы в республике снова открыты для всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 февраля, с восьми утра на территории Башкирии сняты ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Речь идет об участках федеральных, региональных и межмуниципальных дорог.

По данным на утро вторника, все трассы работают в штатном режиме, проезд открыт.

— Счастливого пути, — пожелали в республиканском госкомитете по ЧС водителям и пассажирам.

