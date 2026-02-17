«Золотое кольцо» Кадышевой оказалось в центре судебных споров на ₽2,1 млн

На театр «Золотое кольцо», связанный с певицей Надеждой Кадышевой, подан иск на 2,1 млн рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным сервиса Rusprofile, заявление 3 февраля 2026 года подал представитель ИП Обушенков М. А., зарегистрированного в Элисте. Сумма требований составляет 2 млн 171 тыс. рублей. Причиной иска указано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам оказания услуг. Подробности спора не раскрываются.
9 февраля суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений. Истцу предоставлено время до 10 марта для устранения недостатков.
Кроме того, с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 2,1 млн рублей.
Ранее, в ноябре, иск к театру подал «Ледовый дворец». Сумма требований — 1,8 млн рублей. Предположительно, претензии связаны с концертом, прошедшим на площадке в июле 2025 года.
Театром руководит Александр Костюк — супруг Надежды Кадышевой. Учредителем является их сын Григорий, которому принадлежит контрольный пакет. Доля самой артистки составляет 30%.
