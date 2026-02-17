«Золотое кольцо» Кадышевой оказалось в центре судебных споров на ₽2,1 млн

По данным сервиса Rusprofile, заявление 3 февраля 2026 года подал представитель ИП Обушенков М. А., зарегистрированного в Элисте. Сумма требований составляет 2 млн 171 тыс. рублей. Причиной иска указано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам оказания услуг. Подробности спора не раскрываются.