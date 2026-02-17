Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент запретил депутатам пользоваться ИИ: из планшетов подчистили все лишнее

Euractiv: Европарламент убрал ИИ-функции на планшетах депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Европарламенте отключили функции ИИ на планшетах парламентариев — это сделано в целях безопасности. Об этом пишет Euractiv.

«Европарламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, предоставляемых законодателям, сославшись на соображения безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что блокировка затронула виртуальных ассистентов и средства для письма. Инициатива исходила от сотрудников Европарламента, отвечающих за кибербезопасность и защиту данных, поскольку работа ИИ подразумевает отправку информации с устройств депутатов внешним провайдерам.

Издание отмечает, что неизвестно, остались ли на планшетах встроенные ИИ-функции приложений.

В свою очередь в Хорватии разработали мирный план по Украине с помощью ИИ. Накануне посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что в стране вводят в университетах занятия по ИИ.