Американский документалист Фредерик Уайзман скончался на 97-м году жизни

Американский документалист Фредерик Уайзман, обладатель почётного «Оскара» и «Золотого льва», скончался в возрасте 96 лет. О его смерти 16 февраля сообщили на сайте компании Zipporah Films и члены семьи.
За свою карьеру Уайзман создал 45 фильмов, среди которых «Безумцы Титиката», «В Беркли», «Национальная галерея» и «Экслибрис: Нью-Йоркская публика». Одной из последних его работ стала картина «Пара» (2022), посвящённая переписке Льва Толстого с женой.
В 2014 году Венецианский кинофестиваль вручил ему награду за вклад в кинематограф, а в 2017-м Американская киноакадемия удостоила его почётной статуэтки.
Ранее сообщалось, что актриса Людмила Солоденко скончалась на 77-м году жизни.
