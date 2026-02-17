Американский документалист Фредерик Уайзман скончался на 97-м году жизни

За свою карьеру Уайзман создал 45 фильмов, среди которых «Безумцы Титиката», «В Беркли», «Национальная галерея» и «Экслибрис: Нью-Йоркская публика». Одной из последних его работ стала картина «Пара» (2022), посвящённая переписке Льва Толстого с женой.