Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский документалист Фредерик Уайзман скончался на 97-м году жизни

Американский документалист Фредерик Уайзман, обладатель почётного «Оскара» и «Золотого льва», скончался в возрасте 96 лет.

Американский документалист Фредерик Уайзман, обладатель почётного «Оскара» и «Золотого льва», скончался в возрасте 96 лет. О его смерти 16 февраля сообщили на сайте компании Zipporah Films и члены семьи.

За свою карьеру Уайзман создал 45 фильмов, среди которых «Безумцы Титиката», «В Беркли», «Национальная галерея» и «Экслибрис: Нью-Йоркская публика». Одной из последних его работ стала картина «Пара» (2022), посвящённая переписке Льва Толстого с женой.

В 2014 году Венецианский кинофестиваль вручил ему награду за вклад в кинематограф, а в 2017-м Американская киноакадемия удостоила его почётной статуэтки.

Ранее сообщалось, что актриса Людмила Солоденко скончалась на 77-м году жизни.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.