Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за гололедицы отменен подвоз школьников из отдаленных поселков Южного Урала

Так, например, поступили власти Нагайбакского округа.

Источник: dostup1

«Управлением образования отменен подвоз детей из отдаленных поселков по погодным условиям. Снег с дождем, ветер, есть вероятность обледенения дорожного полотна. Около 390 школьников остались дома на дистанционном обучении», — говорится в комментарии.

Утром 17 февраля дождь наблюдается на дороге Южноуральск — Магнитогорск, предупреждает Госавтоинспекция. Задействована спецтехника. Водителей призывают при возможности отложить поездки в направлении Троицка и Магнитогорска, дождаться улучшения погодных условий.