Из-за гололедицы отменен подвоз школьников из отдаленных поселков Южного Урала

«Управлением образования отменен подвоз детей из отдаленных поселков по погодным условиям. Снег с дождем, ветер, есть вероятность обледенения дорожного полотна. Около 390 школьников остались дома на дистанционном обучении», — говорится в комментарии.
Утром 17 февраля дождь наблюдается на дороге Южноуральск — Магнитогорск, предупреждает Госавтоинспекция. Задействована спецтехника. Водителей призывают при возможности отложить поездки в направлении Троицка и Магнитогорска, дождаться улучшения погодных условий.