Последний штурм: бежавший с Украины в Крым футболист Петров погиб на СВО

В Крыму простятся с 28-летним футболистом Сергеем Петровым, погибшим добровольцем на СВО. Экс-игрок молодежной сборной Украины и клубов «Волынь» и ФК «Львов» пал на покровском направлении. Подробности биографии и дата похорон в материале.

Источник: Аргументы и факты

В Евпатории 17 февраля состоится прощание с футболистом Сергеем Петровым. Спортсмен, который еще недавно защищал ворота украинских и узбекистанских клубов, ушел добровольцем на специальную военную операцию и погиб во время штурма. Ему было всего 28 лет. Друзья и близкие вспоминают его как крепкого и спокойного парня.

Путь от «Волыни» до добровольца: как складывалась карьера.

Сергей Петров был хорошо знаком поклонникам футбола по обе стороны границы. Профессиональная карьера уроженца Крыма началась в Луцке, где он выступал за местную «Волынь». Талантливого игрока заметили тренеры национальной федерации — в разное время он привлекался в состав молодежной сборной Украины.

Позже в его послужном списке значились такие клубы первой лиги, как кировоградская «Звезда» и ФК «Львов». Однако в 2022 году спортсмен принял важное решение и вернулся на историческую родину, в Крым.

На полуострове он непродолжительное время играл за клуб «Алустон-ЮБК» из Алушты. После этого география его спортивной карьеры расширилась до Узбекистана, где Петров выходил на поле в составе команд «Машал» и «Коканд». По словам родственников, поставить точку в спортивной карьере Сергея заставила серьезная травма, полученная во время матчей.

«Обычно ставили на позиции защитника»: каким запомнили спортсмена.

Коллеги по футбольному полю отзываются о Сергее исключительно тепло. Экс-депутат Ялтинского городского совета и спортсмен из Крыма Андрей Проценко поделился воспоминаниями о погибшем.

«Андрей (Сергей — прим. ред.) был хорошим парнем. Крепкий физически. Спокойный на поле. В “Алустоне-ЮБК” он недолго играл. Обычно ставили его на позиции центрального защитника и опорника. Очень жаль его», — рассказал Проценко.

Сдержанность и хладнокровие, которые футболист проявлял в спорте, вероятно, помогали ему и в дальнейшем, когда он принял, пожалуй, самое сложное решение в своей жизни.

Последний штурм: подвиг на покровском направлении.

Летом 2024 года экс-футболист принял решение, которое перечеркнуло его прежнюю мирную жизнь, но навсегда вписало его имя в историю. Как сообщили в Федерации футбола Евпатории, Петров ушел добровольцем в зону специальной военной операции, подписав контракт с ВС РФ.

Сергей попал в штурмовую бригаду. Сослуживцы отмечают, что, несмотря на спортивное прошлое, он не искал для себя легких путей и оказался на одном из самых горячих участков зоны СВО — покровском направлении.

«С последнего штурма он не вернулся», — этот скупой и страшный вывод стал известен из официальных источников. Спортсмен погиб, выполняя боевую задачу.

Похороны в Крыму: где простятся с героем.

Прощание с Сергеем Петровым состоится 17 февраля. Об этом сообщила родственница погибшего Татьяна.

«Его похоронят завтра, 17 февраля. В Николаевском соборе, в Евпатории», — сообщила женщина.

Сергей Петров достиг успеха в мирной жизни, но в решающий момент сделал выбор в пользу долга, мужества и чести. Друзья, близкие и все, кто знал Сергея, проводить его в последний путь.

