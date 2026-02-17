Последний штурм: бежавший с Украины в Крым футболист Петров погиб на СВО

В Евпатории 17 февраля состоится прощание с футболистом Сергеем Петровым. Спортсмен, который еще недавно защищал ворота украинских и узбекистанских клубов, ушел добровольцем на специальную военную операцию и погиб во время штурма. Ему было всего 28 лет. Друзья и близкие вспоминают его как крепкого и спокойного парня.