Народный фронт предупредил о фейковом сборе на нужды СВО

«Для реализации экстренных закупок оборудования в условиях санкций мы используем как стандартные банковские счета, так и защищенные цифровые каналы. Использование криптовалютного адреса на сегодняшний день является единственным способом проведения мгновенных трансграничных платежей, что позволяет нам закупать дефицитную технику напрямую у поставщиков, минуя многонедельные банковские блокировки и санкционные фильтры Запада», — так в своем сообщении мошенники объясняют необходимость использовать анонимные кошельки.