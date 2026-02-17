Народный фронт предупредил о фейковом сборе на нужды СВО

В тексте письма злоумышленники эмоционально описывают «критическую ситуацию» на фронте. Чтобы «стоять в одном строю со своей страной», предпринимателей просят перечислить деньги на один из криптокошельков или банковский счет.
«Для реализации экстренных закупок оборудования в условиях санкций мы используем как стандартные банковские счета, так и защищенные цифровые каналы. Использование криптовалютного адреса на сегодняшний день является единственным способом проведения мгновенных трансграничных платежей, что позволяет нам закупать дефицитную технику напрямую у поставщиков, минуя многонедельные банковские блокировки и санкционные фильтры Запада», — так в своем сообщении мошенники объясняют необходимость использовать анонимные кошельки.
В Народном фронте подчеркивают: все сборы в поддержку бойцов и мирных жителей новых и прифронтовых регионов являются добровольными. Перечислить деньги можно исключительно через официальный сайт фонда «Все для Победы!». Там же публикуются отчеты о каждом завершенном сборе и оказанной помощи.