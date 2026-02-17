Ричмонд
В регионе выявили фальшивое зерно

Мониторинг семян зерновых культур проводили специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Анализируя данные ФГИС «Семеноводство» в первой декаде февраля, обнаружено, что аграрии региона использовали более 557 тонн семян пшеница, ячменя и овса без документов, подтверждающих их сортовые качества. В частности система показала, что ИП Глава КФХ Попиченко В. Н. из Нижнеомского района использовал на посев в вегетационный период 2025 года 420 тонн овса, а ИП Глава КФХ Богачик С. В. из Саргатского района — 35 тонн ячменя. Специалисты считают, что использование непроверенного семенного материала может привести к засорению полей карантинными сорняками, распространению опасных болезней растений, а также к низкой всхожести и снижению урожайности. К тому же эти действия нарушают ФЗ № 454-ФЗ "О семеноводстве.

Всего с начала этого года специалисты Управления Россельхознадзора зафиксировали высев около 695 тонн несортовых семян пшеницы, ячменя и овса. Хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения объявлены 10 предостережений о недопустимости нарушения закона.