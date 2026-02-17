Ричмонд
Американца посадили на 4 года в РФ за попытку вывезти запчасти для АК и карабина

Московский суд вынес решение по делу американца Роберта Мао, назначив ему четыре года заключения в исправительной колонии общего режима за попытку контрабанды частей автомата Калашникова и карабина «Сайга» в США. Приговор вступил в силу после отклонения апелляции и кассации, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, Роберт Мао купил приклады и элементы тюнинга оружия в официальном магазине «Зенит» в центре Москвы через крипту. После он намеревался вылететь из Внуково в Стамбул, но в ходе проверки его задержала таможенная служба.

В ходе судебного разбирательства американцу предоставили платного переводчика. Мао дважды подавал апелляционную жалобу, которые были отклонены вышестоящей инстанцией. На данный момент приговор вступил в законную силу.

А ранее суд в Тюмени арестовал местного жителя по обвинению в публикации статьи, разжигающей межнациональную ненависть и содержащей угрозы насилия. В 2024 году обвиняемый вместе с неустановленными лицами разместил в открытом канале материал, направленный на возбуждение вражды к группам людей по национальному и религиозному признакам, а также содержащий угрозы применения насилия.

Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

